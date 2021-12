Freuen sich auf das Weihnachtsfest: (von links) Martin Hoppe, Said Lodin, Sol Maria Sandiano, Romy Klöckner, Janne Brüggemann und Lisa Overberg.

Matthias Becker

Lingen. Weihnachten steht vor der Tür, die Freude darauf ist groß bei den Grundschülern der Matthias-Claudius-Schule, als sie sich vor wenigen Tagen auf der Eislauffläche in der Lingener Innenstadt austoben dürfen.

Bestimmt gehen viele Wünsche in Erfüllung, wenn die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen und die Kinder beschert werden. Doch was haben die Kleinen für Wünsche zu Weihnachten und für das kommende Jahr? Martin Hoppe, Said Lodin, Sol Mar