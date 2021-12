Kollision beim Abbiegen: Autofahrer bei Unfall in Lingen verletzt

Auf der Haselünner Straße in Lingen ist es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer der Autofahrer wurde verletzt.

Hermann Bojer

Lingen . Am Mittwochmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Lingen ein Autofahrer verletzt worden: Auf der Haselünner Straße war es bei einem Abbiegemanöver zum Zusammenstoß gekommen. Die Straße musste halbseitig gesperrt werden.

Eine 20-Jährige aus Meppen fuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr in ihrem weißen Opel Corsa auf der Haselünner Straße stadtauswärts und wollte nach links auf die Einfahrt zur B70 in Richtung Meppen abbiegen. Dabei habe sie den Audi A4 eines 63-jähr