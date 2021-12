Fahrer stark alkoholisiert: Auto walzt Bauzaun in Lingen nieder

Ein 34-jähriger Oldenburger verursachte im Kreisverkehr Rheiner Straße in Lingen einen Unfall. Bei dem Fahrer wurden 2,84 Promille gemessen.

Hermann Bojer

Lingen. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwoch gegen 10.50 Uhr in Lingen einen Unfall im Kreisverkehr an der Rheiner Straße verursacht. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Ein 34-Jähriger aus Oldenburg fuhr mit einem Audi A4 Kombi aus der Schüttorfer Straße kommend in den Kreisverkehr Rheiner Straße ein. An der Ausfahrt Richtung Rheine fuhr der Mann vorbei. Dann geriet das Fahrzeug geradeaus über den Rad- und