Bei einem Unfall an der Auffahrt von der Haselünner Straße auf die B70 in Lingen wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Hermann Bojer

Lingen. Am Dienstagnachmittag ist es in Lingen zu zwei Unfällen gekommen: Autofahrer übersahen Radfahrer, die schwere Verletzungen erlitten. Beide Unfälle weisen weitere tragische Parallelen auf.

Kurz nacheinander waren am Dienstag in Lingen zwei Radfahrer angefahren und dabei schwer verletzt worden: zunächst gegen 15.10 Uhr an der Haselünner Straße auf an der Auffahrt zur Umgehung; rund eineinhalb Stunden später mitten in der Innen