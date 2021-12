Zusammenstoß beim Lookentor: Radfahrer bei Unfall in Lingen schwer verletzt

In Lingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall am Lookentor gekommen. Ein Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Symbolfoto: dpa/Marcel Kusch

Lingen . Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagnachmittag in der Lingener Innenstadt gekommen. Ein Radfahrer wurde dabei schwer, potenziell lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 16.35 Uhr ist es an der Parkhauseinfahrt der Einkaufspassage Lookentor in Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Synagogenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 62-Jährigen aus S