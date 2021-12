Unfall in Lingen: Radfahrer erleidet schwere Kopfverletzungen

Bei einem Unfall auf einer Auffahrt zur B70 wurde am Dienstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt.

Hermann Bojer

Lingen . Am Dienstagnachmittag ist es bei Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer am Kopf verletzt wurde. Die Auffahrt auf die B70 in Richtung Nordhorn ist kurzzeitig gesperrt.

Eine 47-jährige Autofahrerin war gegen 15.10 Uhr stadteinwärts auf der Haselünner Straße unterwegs und wollte mit ihrem Mercedes nach rechts in die Auffahrt zur B70 Richtung Nordhorn abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah die Fr