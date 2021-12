Freude über hohe Gewerbesteuer in Lingen - aber dennoch Kritik

Die Gewerbesteuer sprudelt in Lingen trotz Corona. Das freut auch die Opposition im Stadtrat - doch diese hätte gerne früher von der Entwicklung erfahren.

Steinach/imago images

Lingen . Dass die Stadt Lingen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnet, durch die unterm Strich 13,2 Millionen mehr zur Verfügung stehen, freut alle Fraktionen. Es gab aber auch Kritik an der Verwaltung.

Bernhard Bendick (SPD) monierte in der jüngsten Ratssitzung in der Halle IV die Informationspolitik der Verwaltung. Nach seinen Worten fehlte in der Verwaltungsvorlage zum Tagesordnungspunkt "Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausza