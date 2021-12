Ibrahim Hassan aus Lingen tritt nach 34 Jahren aus dem Bündnis 90/Die Grünen aus.

Thomas Pertz

Lingen. Das ehemalige Stadtratsmitglied Ibrahim Hassan aus Lingen tritt nach 34 Jahren bei den Grünen aus. Der Entschluss soll schon vor der Kommunalwahl gefallen sein, zu der er dennoch antrat. Jetzt meldet sich die Partei.

Am Montag hat sich Grünen-Politiker Ibrahim Hassan mit einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt. Das Schreiben ist nicht neu, sondern bereits ein Jahr alt, sagt er. Es ist seine Austrittserklärung, die er eigenen Angaben nach am 2