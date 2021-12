Lingener Einzelhändler klagen über Hin und Her bei Corona-Regeln

Nur kurz galt die 2G-Regel im Einzelhandel: Dann wurde sie vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht gekippt.

Soeren Stache/dpa

Lingen. Wenige Tage galt im niedersächsischen Einzelhandel die 2G-Regel, dann kassierte Oberverwaltungsgericht diese. Das Hin und Her verwirrt Kunden, klagen Lingener Einzelhändler - und sehen als Profiteur den Onlinehandel.

Dirk Iserlohe ist Vorsitzender des Vereins Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT), in dem sich viele Einzelhändler und Gastronomen der Stadt zusammengeschlossen haben. In Gesprächen mit seinen Kollegen hat er erfahren:„Der We