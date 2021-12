Eröffnungstermin für neue Filiale von Action in Lingen steht fest

Der Discounter "Action" ist bald mit einer Filiale in der Lingen Innenstadt vertreten. Nun wird mit dem konkreten Eröffnungstermin geworben.

Fabian Strauch/dpa

Lingen. Lange wurde in Lingen spekuliert, was für ein Geschäft auf Spielemax in der Marienstraße folgen würde. Anfang Dezember war klar: Es ist der Discounter "Action". Dieser wirbt nun mit dem geplanten Eröffnungsdatum.

Der Discounter für unter anderem Büroartikel, Dekoration, Körperpflege, Kleidung und Spielzeug zieht in das Adelmann-Gebäude, in dem bis Juni Spielemax seine Waren anbot. Im Emsland ist "Action" bereits mit Filialen in Meppen und Papenburg