Klimagruppe warnt: Abriss der Sturmstraße 6 in Lingen zerstört Stadtoase

Einem Neubau mit zehn Wohnungen weichen wird das Einfamilienhaus in der Sturmstraße 6 in Lingen (vorne links). Dieses Vorhaben wird von der Klimagruppe Emsland kritisiert.

Thomas Pertz

Lingen. Nachverdichtung ist in Lingen ein großes Thema. Doch nicht immer stoßen die Pläne von Investoren auf positive Resonanz. Scharfe Kritik zum Vorhaben an der Sturmstraße 6 äußert die Klimagruppe Emsland.

Einem Neubau mit zehn Wohnungen soll das Gebäude in der Sturmstraße 6 in Lingen weichen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Mobilität vorgestellt. Diese Pläne werden von de Klimagruppe Ems