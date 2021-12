Thema Nachhaltigkeit in Lingen soll konkreter gefasst werden

Auf nachhaltige Beschaffung soll die Stadt Lingen nach Auffassung der CDU bei der Vergabe öffentlicher Aufträge achten.

Wolfram Kastl/dpa

Lingen. Im Stadtrat Lingen ist der Antrag der CDU-Fraktion zum Thema Nachhaltigkeit begrüßt worden. Zugleich forderten Ratsmitglieder konkrete Maßnahmen. Der Antrag wird im Fachausschuss weiter beraten.

In dem Antrag setzt sich die CDU-Fraktion dafür ein, dass sich die Stadt bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Beschaffungen an nachhaltigen, sozialen und ökologischen Kriterien orientiert. In dem Antrag heißt es: "Im Ver