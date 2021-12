Schwerer Verkehrsunfall in Wietmarschen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag in Wietmarschen.

Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Wietmarschen. Die Rettungsmaßnahmen nach einem Unfall in Wietmarschen am Freitagabend dauern derzeit noch an.

Zwei Fahrzeuge sind nach ersten Angaben der Polizei an einem schweren Unfall beteiligt, der sich am Freitag gegen 16.45 Uhr auf der Dalumer Allee in Höhe des Ortsausgangs Wietmarschen ereignet hat. Die Unfallursache ist bisher unklar.