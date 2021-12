Zwei Autos sind bei einem Unfall in Wietmarschen frontal zusammengestoßen. Ein Beteiligter starb am nächsten Tag an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Hermann Bojer

Wietmarschen. Zu einem Unfall war es am frühen Freitagabend in Wietmarschen gekommen, als der Fahrer eines Pkw in den Gegenverkehr geriet. Ein Unfallbeteiligter ist am Folgetag seinen Verletzungen erlegen.

Laut Mitteilung der Polizei war der Fahrer eines VW Golf gegen 16.30 Uhr auf der Dalumer Allee Richtung Wietmarschen unterwegs, als er in Höhe des Plakkengrabens nach links in den Gegenverkehr kam und dort das Auto eines 59-Jährigen t