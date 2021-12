Warum es so schwer ist, Cannabis auf Rezept zu bekommen

Cannabis gibt es nicht einfach auf Rezept. Mehrere Kriterien müssen erfüllt sein, bevor es verschrieben wird.

Christian Ohde/imago stock&people

Lingen . Cannabis gilt als Rauschmittel oder Droge, aber ihm wird seit langem eine medizinische Wirkung nachgesagt. Weshalb es trotzdem schwierig ist, es auf Rezept zu bekommen, erzählt der Lingener Arzt Wolfgang Hentrich.

Maurice Reichenbach aus Lingen hat chronische Migräne. So extrem, dass er schon in Ohnmacht gefallen ist. Ein Cannabis-Präparat während einer Reha-Maßnahme hat ihm einmal geholfen. Doch nun will ihm das kein Arzt verschreiben. Er&