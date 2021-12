Impfaktion für Kinder in den Emslandhallen in Lingen

Eine Impfaktion für Kinder wird es am Jahresende in Lingen geben.

Britta Pedersen

Lingen . Eine Impfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zum Schutz vor Corona wird es in den Emslandhallen in Lingen geben.

Das hat Oberbürgermeister Dieter Krone in der jüngsten Sitzung des Stadtrates in seinem Bericht zur Coronalage angekündigt. Die Impfungen finden am 29. Dezember von 9 bis 16.30 Uhr ohne Terminvereinbarung statt. Verimpft wird das