Umgang mit Bürgern: Ton macht auch für Landkreis Emsland die Musik

Der Landkreis setzt auf Bürgernähe. Das sollte auch in Schreiben an die Bürger zum Ausdruck kommen.

Ludger Jungeblut

Lingen. Der emsländische Landrat Marc-André Burgdorf sollte seine Mannschaft anweisen, freundlichere Schreiben an die Bürger zu schicken. Ein Kommentar.

Der Ton macht die Musik. Das sollte auch für Schreiben gelten, die der Landkreis an Bürger verschickt, die sich seiner Ansicht nach nicht an Punkt und Komma eines Gesetzes gehalten haben. Ein Mindestmaß an Höflichkeit ist vor alle