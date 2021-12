Nach einem Notfall in Nordhorn musste ein Patient in eine Spezialklinik gebracht werden. Rettungsdienst und Luftrettung trafen sich dazu am Feuerwehrhaus an der Denekamper Straße.

Stephan Konjer

Nordhorn. Bei einem Rettungseinsatz in Nordhorn musste ein Patient mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden. Das hat viele Schaulustige angezogen.

Nach einem Notfall in Nordhorn, bei dem am Mittwoch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen sowie fünf Kräften plus Notärztin im Einsatz war, musste ein Patient in eine Spezialklinik transportiert werden. Dies war nur mit dem Rettungshubschr