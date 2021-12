Im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen wird es auch während der Corona-"Weihnachtsruhe" Veranstaltungen geben.

Helmut Kramer

Lingen. Eine "Weihnachtsruhe" hat das Land Niedersachsen wegen der vierten Corona-Welle verordnet. In Lingen ins Theater gehen darf man dennoch, teilt die Stadt nun mit. Dafür gibt es jedoch klare Regeln.

Das Land Niedersachsen begegnet der kritischen Pandemie-Situation im Winter 2021 mit einer "Weihnachtsruhe". So kündigte Ministerpräsident Stephan Weil an, in Niedersachsen in der Zeit vom 24. Dezember bis zum 2. Januar landesweit die schar