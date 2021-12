Rund 20.000 Euro hat der mutmaßliche Betrüger in einem Erdloch hinter seinem Haus versteckt. Ermittler konnten das in einem Gurkenglas befindliche Geld ausgraben.

Polizei Osnabrück

Nordhorn. Am Montag hat die Polizei 20.000 Euro Bargeld in einem Erdloch in Nordhorn gefunden und warnt in diesem Zuge vor einer neuen Betrugsmasche. Betroffen sind vor allem russische Staatsangehörige.

Am Montagmorgen haben Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück mit Unterstützung der Polizei Nordhorn und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, ein Wohnhaus in Nordhorn durchsucht. „Ein 66-jähriger Mann soll