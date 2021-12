Achse eines LKW mit Sattelauflieger in Lingen in Brand geraten

Die Hinterachse auf der rechten Seite des Sattelaufliegers ist in Brand geraten und wurde von der Feuerwehr gelöscht und anschließend gekühlt.

Hermann Bojer

Lingen. Am Dienstagmorgen ist eine Achse eines LKW mit Sattelauflieger in Brand geraten. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen.

An der Kreuzung in Höhe der Hedonklinik in Lingen bemerkte der LKW-Fahrer, dass an seinem Sattelauflieger, der mit Kalksand beladen war, die dritte Achse auf der rechten Seite brannte. Flammen seien ihm nach eigenen Angaben entgegengeschlag