Regina Dlugay gibt alten Schätzchen aus dem Kleiderschrank mit hübschen Accessoires wie der Seidenblume eine andere Note.

Austrup

Lingen. Das Kurzwarengeschäft Dlugay an der Burgstraße in Lingen wirbt für mehr Nachhaltigkeit. In dem Geschäft finden sich neben Knöpfen und Borten allerlei, was das Nähherz höher schlagen lässt.

Svetlana Drugovejko zieht eine Schublade nach der anderen aus dem Schrank und breitet eine Auswahl an Knöpfen auf der Ladentheke aus. Da sind große, kleine, bunte, glitzernde, gemasert, eckig oder rund und manche so dekorativ wie ein Schmuc