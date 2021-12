Warum "The Bulldog" in Lingen immer noch nicht eröffnet hat

Pandemie und Personalmangel verhindern, dass das "The Bulldog" im NOZ-Quartier an der Lingener Bernd-Rosemeyer-Straße eröffnen kann.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Das Burger-Restaurant "The Bulldog", das in Osnabrück bereits zwei Lokale betreibt, wollte im August in Lingen ein weiteres Lokal eröffnen. Doch dazu ist es bislang nicht gekommen. Die Gründe nennt Waldemar Schmidt.

Schmidt betreibt gemeinsam mit Christian Hampe seit Juni 2017 das "The Bulldog" an der Pagenstecher Straße in Osnabrück. In der Osnabrücker L&T-Markthalle eröffneten sie in der Osnabrücker City ein zweites Lokal. Im April 2021