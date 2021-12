Zu Gast im "Aqua No. 5" im Lingener Emsauenpark (von links): die Gastronomen Ludger Hatting, Markus Quadt, Klaus Kulgemeyer und Sylvia Amodio.

Screenshot: Kabel 1 / Harry de Winter

Lingen. Den kritischen Gaumen seiner emsländischen Konkurrenten hat sich am Donnerstag in der TV-Kochshow "Mein Lokal, dein Lokal" Tariq Jawaid vom "Aqua No. 5" in Lingen gestellt. Den Gästen hat es recht gut geschmeckt.

Zu Gast im "Aqua No. 5" waren Markus Quadt vom Restaurant "Sieben" in Lingen und Klaus Kulgemeyer, der die "Pfeffermühle" in Löningen betreibt. Dass dies nicht im Emsland, sondern im Landkreis Cloppenburg liegt, hinderte