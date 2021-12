So könnte die neue Anlage, die RWE und Kawasaki am Kraftwerksstandort Lingen bauen wollen, aussehen.

Grafik: RWE

Lingen. Es ist deine der weltweit ersten Anlagen, die im industriellen Maßstab Strom aus grünem Wasserstoff erzeugt, sagt RWE. Diese Anlage wird nun in Lingen gebaut und soll zum Umweltschutz beitragen.

Das RWE-Gaskraftwerk an der Schüttorfer Straße in Lingen hat derzeit über drei Blöcke. 1974 beziehungsweise 1975 gingen die Blöcke B und C in Betrieb. Sie verfügen über eine Leistung von jeweils 476 Megawatt (MW). Der 2010 ans Net