Das Boni in Lingen bekommt ein neues "Gesicht" an der Wilhelmstraße

Das Bonifatius-Hospital in Lingen, rechts die Wilhelmstraße.

Krankenhaus

Lingen. Das Bonifatius-Krankenhaus in Lingen will an der Wilhelmstraße das Hospital erweitern. Wann die Baukräne anrücken, ist derzeit aber noch offen.

Konkret handelt es sich um den vierten Bauabschnitt des Neubaus, verbunden mit der Sanierung der Pflege- und Funktionsbereiche. Der Platzbedarf: Der Platzbedarf des Krankenhauses in der Innenstadt ist weiter enorm. Zählte das Hospital