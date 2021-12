Als gebürtiger Lingener wusste Helmut Oldeweme natürlich die richtige Antwort und verhalf der Kandidatin Sylvia Grimmler aus Köln in der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch zu einem 32.000 Euro-Gewinn.

RTL/Repro Andreas Oldeweme

Die am 8. November in einem Fernsehstudio in Köln-Hürth aufgezeichnete Sendung wurde am Montagabend ausgestrahlt. Im Publikum saß auch der pensionierte Mathe- und Sportlehrer Helmut Oldeweme mit seiner Familie. Das war d