2G im Einzelhandel: So werben Geschäfte in Lingen um jeden Kunden

Shoppen im Einzelhandel dürfen ab Samstag nur noch Geimpfte und Genesene. In Lingen sollen Bändchen ausgegeben werden, die Kunden und Verkäufern das Leben einfacher machen.

Oliver Berg/dpa

Lingen. Die 2G-Regel im Einzelhandel kommt - mitsamt entsprechender Kontrolle. "Wir wollen es den Kunden so einfach wie möglich machen", sagt Juwelierin Stefanie Neuhaus-Richter – deshalb gibt es ab Samstag in Lingen Bändchen.

Die anstehenden Veränderungen in der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sollen am kommenden Samstag in Kraft treten. Der Zutritt zum Einzelhandel ab Warnstufe 2 soll auf geimpfte und genesene Personen begrenzt werden. Dies