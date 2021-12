Sehr durchwachsen stellt sich bislang die Besucherfrequenz auf dem Lingener Weihnachtsmarkt dar.

Lars Schröer

Lingen. Keine Absage, aber eine Einschränkung der Öffnungszeiten: Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs von Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) mit den Standbetreibern.

Lange wurde in den vergangenen Tagen diskutiert, ob der Lingener Weihnachtsmarkt abgesagt beziehungsweise nach seiner Eröffnung wieder geschlossen werden sollte. So hatten noch am Eröffnungstag 25. November die Bürgernahen und Grüne/Freie W