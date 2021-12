2G im Einzelhandel: So stellt sich der LWT in Lingen den Ablauf vor

Einen möglichst unbeschwerten Einkauf soll es in Lingen auch nach Inkrafttreten der 2G-Regel im Einzelhandel geben.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Mitte nächster Woche tritt in Niedersachsen die 2G-Regel auch für den Einzelhandel in Kraft. Mehr Kontrollen, weniger Shoppingerlebnis? Der LWT in Lingen hält mit einem Plan dagegen.

Darauf wies Jan Koormann, Geschäftsführer der Lingen Wirtschaft + Tourismus GmbH (LWT) in einer Mitteilung hin. Derzeit wird die aktuell geltende Landesverordnung angepasst. Ab Mitte nächster Woche soll dann die 2G-Regel im