Wie lange der Lingener Weihnachtsmarkt noch geöffnet bleibt, soll am Montag erneut besprochen werden.

Lars Schröer

Lingen. Die ersten Weihnachtsmärkte in der Region brechen nach Einführung der 2Gplus-Regel am Mittwoch die Saison ab. In Osnabrück ist beispielsweise am Sonntag Schluss. Droht auch in Lingen ein frühes Ende des Marktes?

Wer einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen trinken möchte, kann dies zumindest am Wochenende noch tun. Ob der Markt aber wie geplant bis zum 30. Dezember geöffnet bleibt, steht nach Aussage von Marko Schnitker nicht fest.Der stell