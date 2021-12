Wertstoffhof am Hessenweg Lingen öffnet letztmalig am Samstag

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs an Brümmers Weg im Lingener Gauerbach werden ausgeweitet, weil der Wertstoffhof am Hessenweg schließt.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Der Wertstoffhof am Hessenweg in Lingen wird endgültig geschlossen. Letztmalig können Bürger dort am Samstag Wertstoffe abgeben. Dafür werden Öffnungszeiten zweier anderer Wertstoffhöfe ausgeweitet.

Hintergrund der Schließung ist die Kündigung des Pachtvertrages für das Gelände durch den Verpächter zum Ende des Jahres. Da der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises noch Rückbauarbeiten vornehmen muss, wird der Wertstof