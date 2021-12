Bitte an den Weihnachtsmann: "Mach, dass Corona endlich vorbei ist"

Die kleine Juana wirft den Wunschzettel in den Briefschlitz. Wichtelin Anke stempelt ihn ab und leitet ihn weiter.

Caroline Theiling

Lingen. Viele Wunschzettel werden in diesen Tagen geschrieben, adressiert an das Christkind, den Nikolaus oder den Weihnachtsmann. Aber wohin damit? Eine Annahmestelle gibt es auf dem Lingener Weihnachtsmarkt.

Gegenüber der Posthalterei in der Großen Straße steht eine Holzbude. "Annahme Wichtelpost" steht darauf. In etwa einem Meter Höhe befindet eine Briefkastenklappe, in die die Wunschzettel eingeworfen werden können.Seit Öffnung des Weih