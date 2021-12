Bestätigt: Dann eröffnet Action eine Filiale in Lingen

Zuletzt war Spielemax im Adelmann-Gebäude in der Lingener Marienstraße 3 - 5 beheimatet. Jetzt zieht dort Action ein.

Mike Röser

Lingen. Einige Zeit wurde spekuliert, was für ein neues Geschäft in das Adelmann-Gebäude in der Lingener Marienstraße ziehen würde. Jetzt ist es offiziell: Es wird die Sonderpostenmarke Action.

Am 12. Juni schloss das Geschäft Spielemax in der Marienstraße 3 - 5. Seitdem stand der Laden leer. Anfang November 2021 begannen dann Handwerker im Geschäft zu arbeiten.Es kamen Gerüchte auf, die Kaufhaus-Kette TK Maxx werde dort einziehen