Wenn Du nicht mehr tanzen darfst, will das Index in Schüttorf klagen

Maske auf beim Tanzen heißt nun in Clubs und Diskotheken. Doch dass du bald nicht mehr dort feiern darfst, ist wahrscheinlich.

Hinnerk Schröer

Lingen. Party machen in der Disko darfst Du wegen der Corona-Lage nur noch mit 2Gplus und FFP2-Maske. Das Joker in Lingen schließt deshalb seine Türen von allein - und das Index in Schüttorf will klagen, wenn es zu machen muss.

In diesem Artikel erfährst Du:Ab wann Diskos demnächst schließen müssen.Warum das Joker in Lingen schon jetzt schließt.Was das Index in Schüttorf plant. Wenn Du Tanzen gehen willst in der Disko, musst Du jetzt gegen Corona geimpft oder