Vor der Teststation in einem separaten Raum der Looken-Apotheke in Lingen bildet sich eine lange Schlange.

Mike Röser

Lingen . Wer sich am Mittwoch in Lingen auf Corona testen lassen will, muss viel Geduld mitbringen. Vor dem Testzentrum an der Looken-Apotheke in Lingen bildet sich eine Schlange von circa 40 Personen.

Zu den Bürgern, die sich in die Schlange einreihen, zählt auch der Lingener Theaterpädagoge Brian Lüken. Er kommt gerade von der Gesamtschule Emsland. Da reichte der Schnelltest vom Dienstag noch. Um 14 Uhr hat er einen Termin in der Obersc