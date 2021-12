Sind trotz aller Einschränkungen hoffnungsvoll, dass die Emslandarena verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise kommen wird: Geschäftsführer Florian Krebs (rechts) und Veranstaltungsmanager Stefan Epping.

Carsten van Bevern

Lingen. Die Corona-Warnstufe 2 trifft auch die Emslandarena und die Emslandhallen in Lingen. Erste Veranstaltungen sind abgesagt oder verschoben. Aber auch unter der 2Gplus-Regel können dort Veranstaltungen stattfinden.

So wird in der zunächst ab Mittwoch geltenden Warnstufe 2 vorrangig die 2Gplus-Regel (geimpft, genesen plus zusätzlich ein negativer Testnachweis) mehr und mehr den Alltag bestimmen. Die schiere Anzahl an notwendigen Tests stellt