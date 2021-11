Mobile Impfteams bieten weitere Corona-Impfungen in Lingen an

Weitere Impfaktionen finden jetzt in Stadtteil- und Jugendtreffs in Lingen statt.

Fabian Sommer/dpa

Lingen. Die mobilen Impfteams des Landkreises Emsland bieten Corona-Impfungen im Alten Schlachthof, im Stadtteiltreff Stroot und dem Abenteuerspielplatz in Goosmanns Tannen an. Auch in den Emslandhallen wird weitergeimpft.

Derzeit wird in Lingen in den Emslandhallen gegen Corona geimpft. Die Impfungen dort finden montags, mittwochs und freitags jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr statt. Jetzt kommen einige Impfangebote hinzu.Im