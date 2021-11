Trotz des Hinweisschildes mussten jetzt zwei Autos vom Parkplatz "Am Wall-Süd" in Lingen abgeschleppt werden, weil sie den Aufbau des Wochenmarktes behinderten.

Lars Schröer

Lingen. Der Lingener Wochenmarkt findet bis Januar auf dem Parkplatz "Am Wall-Süd" statt. Doch nicht alle Autofahrer beachten, dass dort mittwochs und samstags nicht geparkt werden darf. Die ersten kam dies nun teuer zu stehen.

Seit dem 20. November wird der Lingener Wochenmarkt auf dem Parkplatz "Am Wall-Süd" aufgebaut. Der Grund: Auf dem Marktplatz ist der Wochenmarkt aufgebaut, durch die Sparkassen-Baustelle ist der Platz in der Fußgängerzone begrenzt. Am