Deutsche Bank in Lingen: Defekt an Nebelanlage behoben

Stark vernebelt war der Innendraum der Deutschen Bank am Markt in Lingen.

Hermann Bojer

Lingen. Einsatz bei der Deutschen Bank am Markt in Lingen: Mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ist die Lingener Feuerwehr am Montagabend in die Innenstadt ausgerückt. Eine Nebelanlage war defekt.

Eine Nebelanlage in der Bank hatte aufgrund eines technischen Defekts gegen 21.16 Uhr ausgelöst. Dadurch schlug die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr wurde alarmiert. Beim Eintreffen der Fahrzeuge stellten die Einsatzk