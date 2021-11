Fast 25.000 LED-Leuchten lassen den Lingener Wasserturm in weihnachtlichem Glanz erstrahlen.

Wilfried Roggendorf

Lingen. 1909 wurde der Lingener Wasserturm an der Kaiserstraße erbaut. Doch so wie seit Freitag hat er in seiner 112-jährigen Geschichte wohl noch nie geglänzt. Es soll nicht der einzige Lichtblick in der Stadt bleiben.

"Wir haben die Dekoration in Auftrag gegeben", erklärt Marko Schnitker, stellvertretender Geschäftsführer von Lingen Wirtschaft und Tourismus. Die Montage übernahmen die Stadtwerke Lingen, ihnen gehört der 42,60 Meter hohe Wasserturm.Laut S