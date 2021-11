Mit mehreren Fahrzeugen ist die Feuerwehr vor Ort auf dem Betriebsgelände von Sonac.

Hermann Bojer

Lingen. Beim Unternehmen Sonac an der Ulanenstraße in Lingen gab es am Montag eine Explosion, Chemikalien sind ausgetreten. Anwohner werden aufgefordert, in den Häusern zu bleiben und die Fenster zu schließen.