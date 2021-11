Explosion und Gasaustritt bei Sonac: Zwei Arbeiter in Lingen verletzt

Nach der Explosion beim Unternehmen Sonac an der Ulanenstraße in Lingen war eine gelbe Rauchwolke zu sehen.

Julia Mausch

Lingen. Beim Fleischverarbeiter Sonac an der Ulanenstraße in Lingen hat sich am Montag eine Explosion ereignet, Chemikalien sind ausgetreten.

Die Fenster vibrieren, als es gegen 12.50 Uhr in der Werkshalle auf dem Gelände des Fleischverarbeitenden Unternehmens Sonac in Lingen einen lauten Knall gibt. "Ein Behälter ist explodiert", sagt Erster Stadtrat Stefan Altmeppen.