Explosion bei Sonac in Lingen: Chemikalien treten aus

Nach der Explosion beim Unternehmen Sonac an der Ulanenstraße in Lingen war eine gelbe Rauchwolke zu sehen.

Hermann Bojer

Lingen. Beim Unternehmen Sonac an der Ulanenstraße in Lingen hat sich am Montag eine Explosion ereignet, Chemikalien sind ausgetreten. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Dies teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit. Die Feuerwehr ist vor Ort. Sie bittet darum, dass die Anwohner in ihren Häusern bleiben und Fenster schließen.Das Sonac-Werk im Ortsteil Brögbern hat sich auf die Behandlung und