An den Adventssamstagen können Besucher mit dem "Lili"-Bus kostenlos in die Stadt Lingen fahren.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Es ist seit einigen Jahren so: Besucher der Stadt Lingen können in der Adventszeit in der Tiefgarage am Alten Pferdemarkt eine Stunde kostenlos parken oder mit dem "Lili"-Bus umsonst in die Stadt fahren.

Die Regelung für den "Lili"-Bus gilt einer Mitteilung der Stadtverwaltung nach an allen Adventssamstagen. „So wollen wir weitere Anreize schaffen, die Lingener Innenstadt für Weihnachtseinkäufe oder einen Besuch des Wochenmarktes