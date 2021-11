Weitere Entwicklung des Alten Hafens in Lingen? Mayrose zieht weg

Der Baustoffhändler Mayrose will bis Ende 2023 von der Halbinsel im Alten Hafen wegziehen. Das schafft neue Perspektiven für die Erschließung des Areals.

Richard Heskamp

Lingen. Nachdem der Baustoffhändler Mayrose das Gelände von Kiesel in Schepsdorf gekauft hatte, haben es viele vermutet: Mayrose zieht weg vom Alten Hafen in Lingen – und macht damit den Weg frei für eine Entwicklung dort.

Schon lange gibt es in der Stadt Lingen Überlegungen, die Halbinsel zwischen Altem Hafen und dem Dortmund-Ems-Kanal städtebaulich zu entwickeln. Doch so einfach war dies bislang nicht. Nur ein Teil der Flächen gehört der Stadt. Die and