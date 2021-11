Eröffnung für die erste reine E-Bike-Filiale von BOC. Laxtens Ortsbürgermeister Manfred Schonhoff durchschnitt zur Eröffnung das rote Band; rechts neben ihm Filialleiter Mohamed Gamel El Ouahni, in der Mitte BOC-Geschäftsführer Bernd Heumann.

Ludger Jungeblut

Lingen. Sein erstes reines E-Bike-Geschäft in Deutschland hat der Fahrradhändler BOC in Lingen eröffnet. Geschäftsführer Bernd Heumann erklärte die Wahl des Standorts – und was Hamburg sich von diesem abschauen könne.

Die Bike & Outdoor Company (BOC) wurde 1999 in Hamburg als Handelsunternehmen für Fahrräder gegründet und beschäftigt inzwischen mehr als 1400 Mitarbeiter. Die nächste Niederlassung befindet sich in Osnabrück. Im früheren Fahrradge