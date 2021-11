Video-Umfrage: Was halten Besucher vom Markt auf dem Parkplatz?

Auf dem Lingener Wochenmarkt überreicht eine Händlerin ihrer Kundin das erworbene Gemüse.

Matthias Becker

Lingen . Am Mittwoch hat zum zweiten Mal der Lingener Wochenmarkt auf dem Parkplatz "Am Wall Süd" stattgefunden. Wir haben die Besucher gefragt, was sie von dem Ausweichstandort halten.

Der Duft von Käse, Gewürzen und Kräutern ist den Besuchern bei einem Rundgang über den Wochenmarkt in die Nase gestiegen. Dieser findet aufgrund des Weihnachtsmarktes zurzeit vorübergehend auf dem Parkplatz "Am Wall Süd" statt. Das hat