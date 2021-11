In Schüttorf brennt in der Nacht zu Mittwoch ein Auto

In Schüttorf ist in der Nacht zu Mittwoch, 24. November, ein Auto in Brand geraten. Menschen wurden dabei nicht verletzt, auch ein Gebäude in der Nähe wurde nicht beschädigt.

Thorsten Bringezu/dpa

Schüttorf. In der Nacht zu Mittwoch, 24. November, ist in Schüttorf ein Auto in Brand geraten. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Der Brand ist der Polizei in der Nacht um 1.30 Uhr gemeldet worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ist das Auto im Hinterhof eines Hauses in der Ohner Straße in Brand geraten.Die Ursache für den Brand ist lau