Marius Bülter, ehemaliger Student am Campus Lingen, geht mittlerweile für den FC Schalke 04 auf Torejagd.

Lingen. Marius Bülter hat in Lingen Maschinenbau studiert. Doch Karriere machte er im Fußball: Der 28-Jährige stürmt in der 2. Fußball-Bundesliga für Schalke 04. Wie sich Studium und Profitum vertrugen, verrät er im Interview.

Von September 2012 bis Februar 2019 dauerte das Studium von Bülter am Campus Lingen. In die Zeit seines Studiums fiel auch der Wechsel vom Amateur- in den Profifußball. In der aktuellen Saison spielt der 28-Jährige als Sturmpartner von